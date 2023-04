Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Natürlich freute sich der FK Pirmasens, dass er das E-Juniorenturnier in der Schulturnhalle in Contwig mit einem 1:0 im Finale gegen den FC Rodalben gewann. Und auch der FC Fehrbach, der mit dem 3:0 gegen die SG Thaleischweiler Dritter wurde. Aber viel wichtiger war, dass die Kinder sich wieder in der Halle austoben und vor so vielen Zuschauern zeigen konnten, was sie fußballerisch drauf haben.

17 F-Jugend-Fußballteams und anschließend 16 E-Juniorenteams (U11) bescherten dem Ausrichter des Fußballturniers in der Schulturnhalle in Contwig am Sonntag eine proppenvolle Halle. „Und