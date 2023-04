Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Zweibrücken startet ab kommendem April/Mai eine „Wanderbaustelle“. Über drei Jahre will das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ eine über 500 Kilometer lange, superschnelle Datenautobahn, ein Glasfaser-Netz, kreuz und quer durch die Stadt bauen. Der Stadtrat stimmte dem am Donnerstag zu.

Nach Gemeinden im Landkreis Südwestpfalz, etwa Contwig, macht sich das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) nun auch daran, ein Glasfasernetz in Zweibrücken