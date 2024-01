In Dellfeld wurde in die Grundschule und in den Kindergarten eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Laut Polizei geschahen die Einbrüche zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, zwischen 18 und 7 Uhr. Bislang unbekannte Täter schlugen an den beiden Gebäuden ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Dort wurden Türen und Schränke gewaltsam geöffnet und dadurch erhebliche Sachschäden verursacht. Ob etwas gestohlen wurde und was, darüber liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Sachschäden an der Grundschule werden auf 3500 Euro geschätzt, beim Kindergarten dürften sie bei 2000 Euro liegen, schreibt die Polizei. Sie bittet Zeugen um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegennimmt.