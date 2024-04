Unbekannte haben in der Homburger Innenstadt mehrere Autoscheiben eingeworfen und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, seien die Taten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag passiert. Die Täter haben insgesamt etwa 130 Euro Bargeld erbeutet. Den entstandenen Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden und rät, Wertsachen nicht im Auto zurückzulassen.