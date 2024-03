Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Kolumne „Abseits“ widmet sich Benjamin Haag den Ixheimer Schützenfesten, dem künftigen FCK-Gastspiel in Zweibrücken und den ziemlich vielen Eishockey-Partien des EHC gegen verrückte Hunde.

22:0 Tore

Äußerst treffsicher waren am vergangenen Wochenende die Fußball-Herren des SV Ixheim. Die hatten mal so richtig Lust, den Gegner an die Wand zu spielen.