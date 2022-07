Voraussichtlich wird sich der Zweibrücker Stadtrat am Mittwoch mit dem Ausbau des Designer Outlets einverstanden erklären. Allerdings unter Bedingungen.

Wie mehrfach berichtet, will die Betreibergesellschaft Via Outlets den Zweibrücker Fabrikverkauf erweitern – von derzeit 21.000 Quadratmetern auf künftig 29.500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Innerhalb des Raumordnungsverfahrens, das Voraussetzung für eine Genehmigung durch das Land ist, hat nun auch die Stadt Zweibrücken eine Stellungnahme zu dem Erweiterungsvorhaben abzugeben.

Den Text dieser Stellungnahme soll der Stadtrat nun bei seiner Zusammenkunft am Mittwoch, 17 Uhr, im Rathaus-Sitzungssaal beschließen. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat, sich im Genehmigungsverfahren mit dem Outlet-Ausbau einverstanden zu erklären. Allerdings unter Voraussetzungen: So hat sich die anfangs in vier Ausbaustufen beabsichtigte Erweiterung (zunächst die ursprünglichen 21.000 und später dann dreimal weitere je 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche) auf die ersten beiden Stufen zu begrenzen. Weitere Ausbaustufen sollen für alle Zukunft ausgeschlossen werden. Weitere sogenannte Randsortimente abseits des vorwiegend textilgeprägten typischen Outlet-Angebots sollen ebenso untersagt bleiben wie Zusatz-Produktgruppen wie Bücher oder CDs. Und regelmäßig möchte die Stadt kontrollieren lassen, ob die neuen Läden im Erweiterungsbereich sich tatsächlich wie angekündigt „auf ein hochpreisiges Luxussegment“ konzentrieren.

Rat in Pirmasens sagt Nein

Werden diese Auflagen im Outlet dauerhaft erfüllt, empfiehlt die Verwaltung dem Stadtrat, den Ausbau in seiner Stellungnahme gutzuheißen.

Dagegen hatte sich der Pirmasenser Stadtrat am Montagabend fast einstimmig gegen den Ausbau des Zweibrücker Outlets ausgesprochen. Auch andere Nachbarstädte sehen das Vorhaben kritisch.