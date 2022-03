Die Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd hat das Verfahren für den geplanten Ausbau des Outlets Zweibrücken gestartet. Das teilte die Neustadter Behörde am Freitag mit. Zunächst sollen rund 100 Behörden und Organisationen ihre Meinung kundtun, unter anderem auch die Nachbarstädte von Zweibrücken, die eventuell gegen die Vergrößerung um 8500 Quadratmeter Verkaufsfläche, von jetzt 21.000 Quadratmetern auf dann 29.500, eine Klage erwägen. 2019 waren die Pläne zum Ausbau des mittlerweile 21 Jahre alten Outlets, des noch immer größten Outlets in geschlossener Bauweise in Deutschland, öffentlich geworden. Die Stadt Zweibrücken und der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken befürworten einen Ausbau. Sie sind Antragsteller für die erforderlichen Genehmigungen. Ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren im Rahmen der Landesplanung muss positiv beschieden werden.

Im Fashion Outlet Zweibrücken gibt es aktuell rund 1250 Beschäftigte. Durch den Ausbau, der Platz für 40 bis 50 weitere Läden schafft, sollen zusätzliche 350 bis 400 Arbeitsplätze entstehen.