Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Bundesliga-Team der Squash Factory Saar-Pfalz hält mit dem Titelfavoriten Worms gut mit – trotz der 0:4-Niederlage. Zuvor gelingt in Niederauerbach ein klarer Sieg gegen Königsbrunn. Robin Gadola macht seine ersten Spiele für seinen neuen Verein.

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist die Squash Factory Saar-Pfalz am Wochenende in die Saison 2021/22 der Bundesliga Süd gestartet. Auf ein 4:0 am Samstag zu Hause in Niederauerbach gegen