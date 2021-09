An der Ostspange in Saarbrücken sollen die Bauarbeiten noch bis Ende Oktober andauern. Die Sanierung des sogenannten St. Arnualer Kreisels, der von der Stadtautobahn A 620 auf die Ostspangenbrücke über die Saar in Richtung Zoo führt, behindert derzeit den Verkehr. Jetzt lässt die Autobahn GmbH ab Sonntag, 3. Oktober, die Autobahnabfahrt in Fahrtrichtung Völklingen sowie die Zufahrt zur A 620 aus dem Gewerbegebiet Ost sperren. Dagegen wird die Auffahrt St. Arnual in Richtung Mannheim wieder geöffnet. Bis Ende Oktober gelangt man von der A 620 aus Richtung Mannheim über die Ausfahrt Güdingen und die Brebacher Landstraße zum Gewerbegebiet Ost mit dem Schlachthof und den Lyonerfabriken.