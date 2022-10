Zugunsten der französischen Krebs-Liga organisiert der Basketballclub Bitscher Land am Sonntag, 9. Oktober, einen Spendenlauf bei Bitsch. Auch Wanderer sind dazu eingeladen. Zur neunten Auflage der Benefizveranstaltung „La Bitchoise“ werden zwei verschiedene Strecken durch die Natur angeboten. Diese können am Sonntag im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr in Angriff genommen werden. Ausgangspunkt ist jeweils das Freizeitgelände am Hasselfurther Weiher. Rund um dieses Gewässer führt die Fünf-Kilometer-Tour, die auch von Familien und mit Kinderwagen gut zu bewältigen ist. Über zehn Kilometer führt die Runde „Hochkopf-Aufstieg“ durch ein Waldstück mit Felsen. Die Teilnehmer werden gebeten, ein Scherflein in die bereitgestellte Spendenbox einzuwerfen. Informationen werden hier im Internet sowie unter Telefon 0033/688-600425 erteilt. Bis Donnerstag, 6. Oktober, sollte man sich anmelden, wenn man eine Mahlzeit in der Gaststätte Auberge du Lac vorbestellen möchte.