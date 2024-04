Der Ixheimer Kunstrasenplatz, ein Sorgenkind der Stadt, ist fertig. Oberbürgermeister Marold Wosnitza bleibt dennoch vorsichtig.

Der neue, 800.000 Euro teure Kunstrasenplatz des SV Ixheim wurde später fertig als geplant, und er wurde teurer als geplant. Und ausgerechnet als er Ende Oktober im Derby gegen den TSC Zweibrücken eingeweiht werden sollte, musste das Spiel ausfallen. Es hatte so stark geregnet, dass der Platz unter Wasser stand und Korkgranulat, das ihn elastisch machen soll, herausgeschwemmt wurde. Die Probleme sollen nun Vergangenheit sein: „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte die Beigeordnete Christina Rauch am Mittwoch in der Sitzung des Stadtrats. Etwas vorsichtiger war Oberbürgermeister (OB) Wosnitza auf Nachfrage von Kurt Dettweiler (FWG): „Der aktuelle Stand: Die Baustelle ist abgeschlossen. Mehr sag’ ich nicht.“ Mit Verweis auf die Probleme bei starkem Regen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion fügte er an: „In Saarbrücken war die Baustelle auch abgeschlossen.“ Was Achim Ruf (Grüne) zu einem Zwischenruf in Richtung Dettweiler veranlasste: „Wann’s net reent, is trucke, Kurt.“ Der OB kündigte an, dass sich der Bauausschuss den Sportplatz ansehen werde, und bot an: „Wenn Sie wollen, bringen Sie einen Eimer Wasser mit.“