Was hat ein Ei mit Chemie zu tun? Die Klasse 4a der Albert-Schweitzer-Grundschule hat mit diesem Thema einen Preis in der „Eierschalen-Werkstatt“ der Chemieverbände gewonnen.

m Unterricht hatten die Schüler in Ernstweiler naturwissenschaftliche Themen rund ums Ei durchgenommen: Warum schwimmt ein Ei im Salzwasser? Warum geht es im Süßwasser unter? Da lag die Idee nahe, an der „Eierschalen-Werkstatt“ der Chemieverbände Rheinland-Pfalz teilzunehmen. „Im Unterricht haben wir eine Basis gelegt, einen naturwissenschaftlichen Bezug geschaffen“ erklärt Klassenlehrerin Claudia Müller.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, mit Eierschalen etwas Kreatives zu fertigen. Dabei sollte der Bezug zu den naturwissenschaftlich geprägten sogenannten Mint-Fächern nicht zu kurz kommen. Da an der Albert-Schweitzer-Grundschule auch das Thema Medien behandelt wird, wurden für die Teilnahme Videos erstellt.

Kreativität ist gefragt

„Die Schüler sollten sich selbst Dinge überlegen“, erklärt Claudia Müller. In Kleingruppen kamen recht abenteuerliche Einfälle zustande. Etwa von einem Laborunfall, einer Forschungsstation am Nordpol oder einem Ei, das lebendig wird. Die Gestaltung der Videos nahm etwa zehn Schulstunden in Anspruch. „Für die Aufnahmen mussten wir uns zunächst eine sinnvolle Kulisse bauen.“ Zu diesem Zweck wurden Bilder angefertigt. Mit der App Stop-Motion wurden dann Kurzfilme mit wenigen Sequenzen aufgenommen. In einigen Clips wurden Legofiguren zu Hauptdarstellern. Anschließend haben die Kinder ihre Videos vertont, dabei wurden die ausgedachten Geschichten eingesprochen.

Mit ihrer Idee haben die Viertklässer die Jury des Wettbewerbs überzeugt. Lob von den Chemieverbänden gab es dafür, dass über das Thema Ei „auf ganz eigene Art“ erzählt wurde. Mit dem Sonderpreis ist eine Prämie in Höhe von 150 Euro verbunden: Mit diesem Geld soll ein Aquarium fürs Klassenzimmer angeschafft werden.