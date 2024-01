Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag ist es für viele Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken ein bisschen so, als würden sie nach Hause kommen. Denn die SG trägt nach langer Zeit mal wieder ein Oberligaspiel in der Ignaz-Roth-Halle aus. Gute Stimmung und ein Handball-Hexenkessel sind garantiert, wenn die SG um 18 Uhr die Südpfalztiger empfängt.

„Gerade die Spieler, die schon länger dabei sind, freuen sich sehr“, sagt SG-Trainer Klaus-Peter Weinert, der in der Halle als Spieler und Trainer schon einige tolle Spiele