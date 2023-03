Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war alles angerichtet für ein schönes Saisonfinale im heimischen Christoph-Weis-Stadion für die Kicker der SG Rieschweiler. Doch die Spieler der SGR versäumten es am Samstag, sich mit einem Sieg von den Heimfans und den scheidenden Spielern zu verabschieden. Mit 1:4 (1:2) verlor das Team am Ende auch in der Höhe verdient die Verbandsliga-Partie gegen die DJK SV Phönix Schifferstadt.

Vor der Partie gab es im Mittelkreis eine große Spielerverabschiedung durch Tobias Weis, dem bei der SGR für die Finanzen zuständigen Vorstand. Dabei stand an erster Stelle