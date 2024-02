Er war ein Weltklasse-Torwart, hat mit dem FC Bayern München und der Nationalmannschaft alles gewonnen – und wird am Mittwoch 80 Jahre alt. Wir haben Torleute aus der Region befragt, an was sie sich erinnern.

Gestatten, dass ich mich vorstelle: Mein Name ist Sepp Maier, manche nennen mich auch „die Katze von Anzing“. Mein Beruf war Torwart, mein Arbeitgeber der FC Bayern München. Ich war mit der deutschen Nationalmannschaft 1974 Weltmeister, Europameister 1972, viermal deutscher Meister und viermal Pokalsieger, Europapokalsieger der Pokalsieger (1967), Europapokalsieger der Landesmeister (1974, 1975, 1976) und Weltpokalsieger (1976). Als bislang einziger Torwart wurde ich zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt und zwar 1976, 1977 und 1978. Ich war nach meiner aktiven Karriere Torwarttrainer bei den Bayern, bei denen keiner mehr Einsätze hat als ich. Ich war auch mit meiner Mannschaft viermal deutscher Meister im Tennis, habe einige Bücher (über Fußball, mich und Torleute) geschrieben und hatte zeitlebens den Schalk im Nacken. Ach ja, und heute werd’ ich achtzig.

Einer der sehr große Stücke auf Sepp Maier hält, ist Thorsten Hodel , der Torwarttrainer des Oberligisten FK Pirmasens und frühere Keeper des SVN Zweibrücken. Auch wenn die Zeiten, in denen Sepp Maier aktiv war, mit heute „nicht vergleichbar“ sind, so äußert sich Hodel, bleibe Maier ein unvergleichbares Unikat. Maier sei schon immer „klar und sympathisch“ rübergekommen und ein „großartiger Torwart“ gewesen. Ein Keeper, bei dem sich Hodel durchaus auch heute noch was abschaut, „denn ich habe eines seiner Bücher zu Hause im Schrank stehen“. Hodel bezeichnet es als „Wahnsinn, was der gehalten hat“.

Burkart: Trotz Humors im Tor sehr konzentriert

Erst vor wenigen Wochen habe er sich mal wieder das WM-Finale von 1974 angeschaut und sei erneut von der großen Klasse Maiers im Match gegen Johann Cruyff und Kollegen begeistert gewesen. Maier sei eine Legende in Deutschland „und wird es auch immer bleiben“. Dazu trage auch maßgeblich seine Art bei, mit Humor durch das Leben, auch das Berufsleben gegangen zu sein. Sepp Maier sei nicht nur ein herausragender Torwart gewesen, „er war eben ein Typ“, befindet Hodel.

„Ich war schon einige Male in meinem Leben in München und habe auch schon Sepp Maier zugeschaut, als er Oliver Kahn trainiert hat“, erzählt Dieter Burkart (50), der Torwart der SG Knopp/Wiesbach in der C-Klasse West. Er sei, wie sein Vater und nun auch sein Sohn, „großer Bayern-Fan“. Daher habe er nicht nur Spiele der Bayern besucht, sondern sei auch öfter zum Training der Bundesliga-Stars vor Ort gewesen. Auch wenn er Maier nie live als Torwart erlebt habe, so kenne er ihn doch sehr gut. Auch weil sein Vater ihm so viel von Sepp Maier erzählt hat, urteilt Dieter Burkhart: „Er ist authentisch, nie abgehoben und immer der Gleiche geblieben. Ein Mann, der immer jung geblieben ist und den Schalk im Nacken hat.“ Der beim TSC Zweibrücken spielende Sohn Burkarts, Julien (9), ist zwar 71 Jahre jünger als Sepp Maier, „aber er kennt ihn aus meinen Erzählungen auch schon ganz gut“. Und eins hat sich Dieter Burkart auch von „der Legende“abgeschaut. „Ich bin wie er ein lustiger Typ, doch wenn ich im Tor stehe, sehr konzentriert und gelegentlich auch mal aggressiv, eben wie Sepp Maier“, berichtet der Keeper, der im Laufe der letzten drei Jahrzehnte schon in Niederauerbach, Althornbach, Stambach, Contwig, Ixheim, Kleinsteinhausen und dem TSC Zweibrücken zwischen den Pfosten stand und aktuell gute Chancen hat, noch mal einen Titel zu holen. Denn sein Team rangiert punktgleich mit dem Tabellenführer Hornbach auf Platz zwei der C-Klasse West.

Englert: Das 4:7 der Bayern auf dem Betzenberg

„Die legendäre Entenjagd und das 4:7 der Bayern beim 1. FC Kaiserslautern“ – das sind die ersten Gedanken von Mike Englert (54), dem ehemaligen Regionalliga-Torwart des SC Hauenstein, wenn er an Sepp Maier denkt. Maier sei indes nicht nur ein überragender Torwart gewesen, sondern habe nach seiner aktiven Karriere „das Torwarttraining revolutioniert“. Englert hat ein Buch Maiers gelesen und sich bei seinem Torwarttraining daran orientiert. Auch wenn der Bayern-Keeper stets für einen Spaß zu haben war, so sei er in der Sache „extrem ehrgeizig, trainingsfreudig und konzentriert arbeitend“ gewesen.

Bei seinem Freizeitjob als Torwart habe sich Englert „ganz viel von Maier abgeguckt, auch wenn meine Tendenz beim Spiel mehr in Richtung Toni Schumacher ging“. Wie er selbst sei Sepp Maier sei ungemein stark in den Eins-gegen-eins-Situationen gewesen und überragend auf der Linie, insbesondere im Finale der WM 1974 gegen Holland.

Und als Mensch sei Maier ein ganz Großer gewesen. Er habe seine Karriere ohne Skandale oder Skandälchen überstanden, „machte Späße, die das Publikum mitrissen“, war Motivator und fühlte sich keineswegs zurückgesetzt, wenn der FC Bayern mal wieder auf Franz Beckenbauer und/oder Gerd Müller reduziert worden war.

Scherer: Maier sagte stets offen seine Meinung

„Wenn ich an einen Torwart denke, dann zuerst an Sepp Maier“, sagt Klaus Scherer , Torwarttrainer beim Verbandsligisten SV Hermersberg. Scherer, der 162 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga absolvierte, spielte nie gegen Sepp Maier, kennt und schätzt ihn allerdings außerordentlich. „Er war unglaublich ehrgeizig, gradlinig, humorvoll und ein toller Mensch“, charakterisiert Scherer den Bayern. Und jeder kenne Sepp Maier, zumindest mal jeder Torwart. Er sei ein Mensch „ohne Starallüren, sympathisch aber auch mit Ecken und Kanten. Eben keiner von diesen neuen Millionarios, die wenn sie 20 Bundesliga-Spiele haben abheben.“

Sepp Maier habe das Herz auf der Zunge getragen, sei stets für ein Späßchen gut gewesen und dennoch ein konzentriert arbeitender, herausragender Torwart gewesen. Er habe indes nie „ja und Amen gesagt“, sondern stets offen seine Meinung vertreten, was im Jahr 2004 unter Trainer Jürgen Klinsmann auch zu seinem Rauswurf als Torwarttrainer der Nationalmannschaft geführt hatte.

Sepp Maiers Lieblingswitz

Zwei Streichhölzer machen eine Bergtour. Kurz vorm Gipfel sehen sie auf einmal einen Igel laufen. Sagt das eine Streichholz zum anderen: „Mei, des wenn i gwusst häd, dass do a Buss raufgähd, dann waar i ned z´Fuaß ganga!“