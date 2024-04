Anhänger der Gruppierung Letzte Generation haben am Samstag in Saarbrücken eine Straße blockiert. Die Klimaaktivisten hatten sich gegen Mittag auf die Straße gesetzt, aber nicht festgeklebt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Rund 25 Personen hätten sich an der Aktion beteiligt. Dabei seien keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden. Auf dem Grünstreifen neben der Blockade habe es eine angemeldete Versammlung gegeben.

Nach ein paar Stunden sei die nicht angemeldete Blockade von der Polizei geräumt worden. Danach haben nach Angaben des Polizeisprechers ein paar Meter weiter erneut Aktivisten die Straße blockiert. Diese sechs Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Die Aktivisten hatten für Samstag sogenannte „ungehorsame Versammlungen“ in sieben deutschen Städten angekündigt; außer in Saarbrücken auch in Bremen, Freiburg, Heidelberg, Münster, Tübingen und Regensburg.