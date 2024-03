Im strömenden Regen hat sich am Sonntag in Zweibrücken-Oberauerbach ein Unfall ereignet, beidem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war ein 17-jähriger Radfahrer auf der Contwiger Straße unterwegs, als ihm am Ortseingang Oberauerbach ein grauer Opel-Corsa auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der jugendliche Radler musste nach rechts auf den Gehweg ausweichen, wobei er stürzte und sich neben einer Gehirnerschütterung einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Der Corsa-Fahrer habe unerlaubt die Unfallstelle verlassen, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, nimmt Hinweise entgegen.