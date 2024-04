Fast zwei Monate, nachdem ein Unbekannter auf fahrende Autos in Webenheim und dem Mandelbachtal geschossen hat, gibt es noch immer keine Hinweise auf den Täter. Das sagte Stephan Laßotta, Sprecher des Saar-Landespolizeipräsidiums, der RHEINPFALZ am Montagnachmittag auf Anfrage. Ende Februar hatte ein Unbekannter mit einer Luftdruckwaffe auf mindestens sieben Autos geschossen. Sie fuhren durch die Webenheimer Ortsdurchfahrt und auf der Strecke zwischen Webenheim und dem Mandelbachtal. Vier Tage später war im Februar ganz in der Nähe – auf der Landesstraße 238 zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim – erneut auf ein Auto geschossen worden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist unklar.