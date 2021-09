Das Auto der Zukunft soll weiterhin eine saarländische Seele haben“, sagt die saarländische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) vor ihrem Besuch am Donnerstag, 9. September, auf der Automobilmesse IAA in München. „Keine Branche prägt das Saarland so wie die Automobilindustrie. Aber keine andere Branche ist auch derzeit so großen Transformationen unterworfen. Wir sind bereit dafür, weil wir offen für neue Technologien sind und den Fokus sowohl auf Elektromobilität als auch auf Wasserstoff richten.“ Auf der IAA könne man zeigen, „dass das Saarland beste Bedingungen und Voraussetzungen für Automobilhersteller und Zulieferer bietet“. Rehlinger kündigt Messebesuche unter anderem an den Ständen von Ford, Schaeffler, Bosch und Michelin an sowie beim Start-ups K-Lens, das mit Kameratechnik Lösungen für Automotive-Kunden bietet.