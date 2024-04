Am Freitagmorgen ist ein Brand auf dem Dach einer Saarbahn gemeldet worden. Wie die Polizei berichtet, wurde vor Ort festgestellt, dass vermutlich ein defekter Lüfter für starken Rauch gesorgt hat. Ein Feuer sei nicht ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und sorgte laut Polizei für geringe Staus. Zum Zeitpunkt des Qualms sei nur die Fahrerin in der Saarbahn gewesen. Verletzt wurde sie nicht. Anschließend fuhr die Bahn in die Werkstatt.