Diesmal waren die „Älteren“ stärker als die „Jüngeren“ der VTZ. Aber die richtigen Meisterschaften des Nachwuchses kommen ja erst noch.

Bei den offenen südwestdeutschen Meisterschaften der Senioren und der U20-Altersklasse in Frankenthal räumten am Wochenende die „älteren Herrschaften“ der VT Zweibrücken Medaillen ab: Gregor Euskirchen, Stefan Rossbach und Alexej Tarasov.

Mit Florett, Degen und Säbel duellierten sich die VTZ-Kämpfer in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule mit Teilnehmern aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Österreich und Luxemburg. In der Altersklasse AK 40 (Jahrgänge 1975 bis 1984) überraschte Gregor Euskirchen die Fachleute. Nach der gemischten Platzierungsrunde „Jeder gegen jeden“ stand er im Finale dem großen Favoriten Christian Plechinger (TSV Speyer) gegenüber. Unbekümmert setzte der Zweibrücker in einem hochkarätigen Gefecht Treffer für Treffer und gewann nach starker Leistung letztlich mit 10:7 Gold. Das gleiche Kunststück gelang auch VTZ-Fechter Stefan Rossbach in der Altersklasse AK 30 (1985 bis 1994).

Harte Konkurrenz für den VTZ-Nachwuchs

Für den Zweibrücker Nachwuchs mit Clara Wahlheimer (U17), Ann- Kathrin Kehrer (U15) und Jannis Euskirchen (U15) stellte das Turnier dagegen eine große Aufgabe dar. Das gezeigte Niveau bei den U20-Fechterinnen und -Fechtern (2004 bis 2010) war hoch. Für die VTZler war es vor allem ein Vorbereitungsturnier für die offenen südwestdeutschen Meisterschaften der Altersklassen U9 bis U17 am 24./25. Februar in Mainz.

Jannis Euskirchen belegte hierbei mit dem Florett Platz sechs, scheiterte nur hauchdünn am Einzug ins Halbfinale an Nils Ilin von der TSG Kaiserslautern. Beim Stand von 14:14 setzte der spätere Silbermedaillen-Gewinner Ilin den entscheidenden 15. Treffer. Die beiden VTZ-Mädels Clara Wahlheimer und Ann-Kathrin Kehrer hatten in ihren Runden dagegen nicht die nötigen Treffer sammeln können, um eine gute Ausgangsposition im 16er-K.o. zu finden.

Zweimal Bronze für die Degen-Herren

Am zweiten Wettkampftag waren dann die Degenasse gefordert. Für die VTZ waren erneut Stefan Rossbach (U30) und Gregor Euskirchen (U40) sowie Alexey Tarasov (U40) am Start. In den Setzrunden verschafften sich Euskirchen auf Platz drei und Tarasov auf Platz vier eine gute Ausgangsposition für das 8er-Tableau. Weil beide aber genau den gleichen Trefferindex (gegebene und erhaltene Treffer) aufwiesen, mussten die beiden Vereinskameraden für den Einzug in das Halbfinale der besten Vier gegeneinander ran. Hier setzte sich Tarasov knapp mit 9:8 gegen Euskirchen durch.

Im Halbfinale war Christian Plechinger aus Speyer dann ein harter Brocken für Tarasov. Doch der Speyerer hatte alle Mühe, ein klares Ergebnis zu erzielen und gewann letztlich nur mit 10:8. Tarasov konnte stolz die Bronzemedaille in Empfang nehmen. Turniersieger wurde Lokalmatador Thilo Liebhaber, der Plechinger (10:9) im Finale bezwang.

Der Niederauerbacher Stefan Rossbach scheiterte in der U30-Klasse erst im Halbfinale hauchdünn (9:10) am Frankenthaler Nils Reichold und holte auch Bronze.