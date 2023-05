Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am ersten Spieltag der Prellball-Bundesliga Süd nach langer Corona-Pause kamen die drei Teams des TV Rieschweiler unterschiedlich gut zurecht. Die TVR-Herren I verbuchten am Samstag in Freiburg fünf Siege in fünf Spielen.

Und das, obwohl sich Alexander Volnhals unter der Woche eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hatte und sich erst am Spieltag einsatzbereit meldete. In der Aufstellung Niklas Speer, Kapitän Niklas