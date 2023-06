Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen Traumstart in die neue Saison erwischten die Damen des TTC Riedelberg 2 in der Ersten Tischtennis-Pfalzliga. Auch in ihrem zweiten Saisonspiel siegten die Riedelberger, diesmal zu Hause mit 8:4 gegen den Aufsteiger TTC Steinalben. Starker eigener Ersatz und ein ersatzgeschwächter Gegner sorgten für den deutlichen Sieg.

Bereits die ersten beiden Saisonpartien zeigen damit, dass Riedelberg in dieser Spielklasse mehr sein kann als ein Abstiegskandidat. Zwar werden die schwangere Helena Feix in dieser Spielrunde wohl gar nicht