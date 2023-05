Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Internationale Beziehungen pflegt der TTC Riedelberg 2, der in der kommenden Saison wieder in der Ersten Damen-Pfalzliga antritt, nun in die Niederlande: Leonie Frantzen, über Jahre fester Bestandteil des Riedelberger Teams, lange auch in der mittlerweile in der Oberliga spielenden TTC-Ersten, studiert jetzt in Groningen.

Im Norden Hollands, etwa auf der Höhe Bremerhavens, studiert sie das Fach „Internationale Beziehungen“, das sich mit politischen Ereignissen, Entscheidungen und der Zusammenarbeit von Nationen