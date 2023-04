Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Richtig tiefenentspannt konnte der TTC Riedelberg in sein abschließendes Saisonspiel gehen. Denn bereits am Donnerstag hatte sich geklärt, wohin die Reise für die Riedelberger geht. Durch eine kleine Schützenhilfe belegen die Riedelberger Herren mindestens Platz sieben in der 1. Pfalzliga und können nicht mehr absteigen.

Der eigentliche Grund für diese Entscheidung lag aber in einer Partie am vergangenen Dienstag. Denn da hatte der TSV Kandel, der als einziger Verein die Möglichkeit gehabt hätte,