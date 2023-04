Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 30 Jahren spielt Purple Haze Rock’n’Roll. Mit Andreas Baltes (Bass), Olaf Ehrmantraut (Gitarre), Nico Kiefer (Gitarre), Marc-Oliver Mayer (Schlagzeug) und Tobias Weißgerber (Keyboards) blickt Thomas Füßler anhand von Youtube-Videos zurück.