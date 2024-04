Eigentlich hätte das Landgericht Zweibrücken am Dienstag die Verhandlung um Gebäudeschäden am Schwarzbach in der Schillerstraße fortsetzen sollen, die im Zusammenhang mit Bauarbeiten an einer Spundwand aufgetreten sein sollen. Der für 16. April angesetzte Verhandlungstermin wurde abgesagt; erst Ende Juni soll es weitergehen. Im Februar hatte das Gericht den Beginn der Beweisaufnahme für April anberaumt. Unter anderem soll mit Gutachten geklärt werden, ob die Risse in der Wand des Mehrfamilienhauses Schillerstraße 5 durch Fehler beim Erneuern der stählernen Spundwand am Schwarzbachufer verursacht worden sind oder nicht. Weil der Untergrund sich gesenkt hat, herrscht auf der Baustelle seit März 2022 Stillstand. Die Eigentümergemeinschaft des betroffenen Hauses hat die Stadt Zweibrücken verklagt.