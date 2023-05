Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist vollbracht: Erstmals in seiner Vereinsgeschichte ist der SV Palatia Contwig als Meister in die Bezirksklasse aufgestiegen. Mit einem klaren 8:2 (5:1)-Erfolg gegen den SV Hochstellerhof machte das Team von Trainer Stefan Höh alles klar, sicherte sich die Meisterschaft in der A-Klasse.

Auf dem Kunstrasenplatz in Contwig war am Pfingstsonntag früh klar, in welche Richtung das entscheidende Spiel um die Meisterschaft in der A-Klasse laufen würde. Während Konkurrent SC Busenberg