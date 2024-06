Mittelbach hat mit Aaron Holaus einen neuen Ortsvorsteher, Mörsbach mit Denis Nizard. In Rimschweiler wurde Klaus Fuhrmann wiedergewählt, in Wattweiler Thomas Körner und in Oberauerbach Katja Krug-Abdessalem. Für zwei Herausforderer hat es nicht gereicht.

Aaron Holaus wird neuer Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach und damit Nachfolger von Kurt Dettweiler. Der 36-jährige Kandidat der Freien Wähler erzielte bei der Direktwahl 67,1