Das 43. Zweibrücker Stadtfest wirft seine Schatten voraus, und wie immer gibt es einen Stargast zum Abschluss: Oli P. wird dieses Jahr am Sonntagabend auf der Hauptbühne am Alexanderplatz das große Fest musikalisch beschließen. Das teilt das Kultur- und Verkehrsamt mit. Oli Petszokat alias Oli P. ist ein Kultstar der 90er Jahre. Bekannt wurde er in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und mit Hits wie „Flugzeuge im Bauch“ oder „So bist Du“. Das Zweibrücker Stadtfest geht von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juli, über acht Bühnen in der Innenstadt. Zahlreiche Musiksparten sind vertreten, von Rock und Pop über Irish Folk und Black Music bis zu Techno und Dance Floor.