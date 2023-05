Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein besonderes Oberliga-Saisonfinale für den SV 64 Zweibrücken. Sportlich geht es im Duell mit dem Tabellenvierten aus Bingen um den dritten Platz in der Abschlusstabelle, emotional wird Abschied genommen. Vom Trainer, von Spielern und der Eigenständigkeit des SV, der in der kommenden Runde Teil einer Zweibrücker Spielgemeinschaft wird. Am Samstag wollen die Fans aber noch mal mit dem SV feiern.

Noch einmal soll von den Fan-Rängen der Ruf erklingen können: „Hier regiert der SVZ“. Seit zwölf Spieltagen ist der SVZ, wie die Fans die 64er rufen, ungeschlagen. Die