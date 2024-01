Die Pirmasenser CDU schickt Stefanie Eyrisch als Spitzenkandidatin in den Kampf um den Stadtrat. Markus Zwick und Denis Clauer sollen die Wähler als Zugpferde motivieren, für ihre Partei zu stimmen. Fast ein Drittel sind Neulinge.

Auch wenn es gefühlt vielen schlechter geht – was den Zweibrücker Arbeitsmarkt angeht, trifft das nicht zu. Der ist intakt, und das seit Jahren, sagt die Arbeitsagentur.

Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau weitet ab nächster Woche die Verfügbarkeit der Geldautomaten aus. Als Reaktion auf die Automatensprengungen in Insheim und Bundenthal hatte die Bank die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Die wenigsten Zweibrücker Vereine haben eine eigene Halle. Was also tun bei größeren Veranstaltungen? Hallen werden gemietet, zum Beispiel von der Stadt. Was dabei in Sachen Sicherheit zu beachten ist.

Betrugsopfer in Hauenstein und Zweibrücken haben Schäden in Höhe von Tausenden von Euros erlitten, nachdem sie von vermeintlichen Microsoft-Angestellten getäuscht wurden.

Sie ist einer der schönsten Flecken bei Zweibrücken: die Guldenschlucht bei Wattweiler. Seit sechs Jahren darf dort keiner mehr wandern. Das soll sich ändern.

Eine Zweibrückerin hat ein Paket nach Kanada geschickt. Nach einem Monat ist es immer noch nicht dort. Was ist los? Die Online-Nachverfolgung hilft nur bedingt weiter. Die RHEINPFALZ aber schon.

Nachdem sie ihr Ladengeschäft „Meyers Trendstore“ aufgegeben haben, hoffen Mutter und Tochter, mit ihrem neuen Angebot namens „Alice im Bügelland“ in Rodalben eine Nische entdeckt zu haben.

Reifenberg bekommt ein Neubaugebiet. Besser gesagt: das bislang letzte Neubaugebiet, das vor 23 Jahren erschlossen wurde und heute die Straßen Zum Eichelchen und In den Hanfstücken umfasst, wird um eine Ringstraße erweitert.

Im Prozess gegen einen 38-jährigen Kraftfahrer aus Pirmasens wegen versuchten Totschlags sagten am Montag der Kriminaltechniker der Pirmasenser Polizei und zwei Rechtsmediziner vorm Landgericht Zweibrücken aus. Die Ärzte berichteten von „potenzieller Lebensgefahr“.

Anwohner der Bahnhofstraße in Thaleischweiler-Fröschen sind in der vergangenen Woche von einem dumpfen Knall geweckt worden.Die Polizei verschaffte sich die Polizei Zugang zu einer Wohnung und nahm zwei Männer fest.

In der Geschäftswelt in der Pirmasenser Innenstadt ist Bewegung. Ein Leerstand soll schon kommende Woche vorbei sein. Allerdings sucht ein eingesessenes Unternehmerpaar Nachfolger.