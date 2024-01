Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem sie ihr Ladengeschäft „Meyers Trendstore“ mit Mode- und Dekoware in Pirmasens aufgegeben haben, hoffen Sabine Meyer und Alicia Romero (Mutter und Tochter), mit ihrem neuen Angebot in Rodalben eine Nische entdeckt zu haben. An diesem Donnerstag eröffnen sie unter dem Namen „Alice im Bügelland“ an der Ecke von Lohn- und Ringstraße ihren Bügelservice für Hemden, Bett- und Tischwäsche.

Den Ladenraum nehmen hauptsächlich eine professionelle Heißmangel und eine Bügel-Dampfstation in Anspruch. „Immer mehr Frauen sind berufstätig,