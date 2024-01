Eine Zweibrückerin hat ein Paket nach Kanada geschickt. Nach einem Monat ist es immer noch nicht dort. Was ist los? Die Online-Nachverfolgung hilft nur bedingt weiter.

Am 4. Januar hatte Gabriele Walzer auf der Post in Zweibrücken ein Paket für ihren Sohn aufgegeben, der in Kanada wohnt. Am Sonntag wird das genau einen Monat her sein. Nicht nur, dass sich die Zweibrückerin bereits ernsthaft sorgte, ihr Paket könnte unterwegs verschütt gegangen sein. Besonders ärgerlich findet sie, dass es ihr so gut wie unmöglich gewesen sei, bei der Post, deren Tochterbetrieben oder einem Subunternehmen brauchbare Auskunft über den Verbleib ihrer Sendung einzuholen.

Auf den ersten Blick vielversprechend mutet bei der Google-Suche im Internet ein Online-Serviceangebot an, das die Post-Logistiktochter DHL der Kundschaft auf einer Unterseite von dhl.de unterbreitet. Unter dem Motto „Sendungsverfolgung – den Status Ihrer Pakete immer im Blick“ findet sich dort ein Online-Formular zum Eintippen der sogenannten Sendungsnummer, die auf dem Paket-Einlieferschein steht. Eine Rubrik namens „Detaillierter Sendungsverlauf“ weist eine Art Zeitstrahl aus, der vom Schicksal des Walzerschen Pakets kündet. Und zwar von dessen Aufgabe bei der Post am 4. Januar über die Übergabe tags darauf an DHL bis hin zur Bearbeitung des Auftrags „im Export-Paketzentrum“ am 6. Januar – nebst der Information vom selben Tag, das Paket sei jetzt „auf dem Weg in die Region des Empfängers“.

„Elektronisch angekündigt“

Auf diesem Weg ist es offenbar noch immer. „Die Sendung befindet sich auf dem Seetransport“, verkündet ein Zeitstrahl-Eintrag, datiert auf den 10. Januar. Seither hat Gabriele Walzer nichts Greifbares mehr erfahren – mit Ausnahme des eher vagen Hinweises „Die Sendung wurde elektronisch angekündigt“ vom 23. Januar, also zwei Wochen später.

Wieder eine Woche darauf fragt sich die Zweibrückerin, was aus dem Seetransport geworden ist. Ob der Kapitän sich verfahren hat? Droht ein Eisberg vor Neufundland? Treiben die Huthi-Rebellen neuerdings auch im Nordatlantik ihr Unwesen? Mehrmals ist Gabriele Walzer beim Versuch gescheitert, auf einem Online-Portal der Post zur „Nachforschung“ Näheres zu erfahren. „Man klickt da drauf, kann das Formular aber nicht ausfüllen“, berichtet sie von dem Button „DHL Sendungsverfolgung aufrufen“. Auch der RHEINPFALZ ist es so ergangen: Man klickt auf den roten Button, doch die Seite mit dem gewünschten Formular öffnet sich nicht. Stattdessen bleibt man hartnäckig auf ein und derselben Seite hängen – unverrichteter Dinge.

Per Seefracht nach Kanada

Also ran an den Telefonhörer. Gabriele Walzer wählte eine Servicenummer, die auf der DHL-Seite steht, und landete bei einem Callcenter. „Der Mann am anderen Ende sagte zu mir, ich soll die Online-Nachforschung machen. Aber genau das hatte bei mir ja nicht funktioniert. Ich bat ihn, dass er das für mich übernimmt. Wieso er, fragte der Mann zurück: Er könne das nicht. Er sei doch bei einer ganz anderen Firma angestellt, nicht bei DHL.“

Auf einer anderen Unterseite von dhl.de gibt es diesen Hinweis zu entdecken: „Aufgrund der gegenwärtig nur sehr beschränkt verfügbaren Transportkapazitäten werden wir Paketversande ohne den Service Premium bis auf Weiteres per Seefracht nach Kanada befördern. Wir weisen darauf hin, dass mit Laufzeiten von 20 Tagen und mehr gerechnet werden muss.“

Sturm auf dem Atlantik

Heinz-Jürgen Thomeczek bestätigt das. Gegenüber der RHEINPFALZ räumt der Frankfurter Pressesprecher der Deutschen Post ein, dass es auf hoher See mitunter etwas länger dauern könne: „Hier, im vorliegenden Fall, hat es einen Sturm auf dem Atlantik gegeben.“ Zum Glück können Thomeczek und seine Postkollegen mithilfe der Sendungsnummer nähere Details zum Verbleib von Sendungen einholen – anders als Otto Normalverbraucher am privaten Rechner. Tatsächlich: „Noch am heutigen Tag wird das Schiff in Montreal ankommen“, ließ der Postsprecher die RHEINPFALZ am Montag, 29. Januar, wissen. „Dann müssen die Paketsendungen noch durch den kanadischen Zoll. Mit der Zustellung beim Empfänger dürfte dann in den nächsten Tagen zu rechnen sein.“ Ein schnellerer Transport ist nach Thomeczeks Worten möglich, wenn der Kunde statt dem Schiff das Flugzeug wählt – per Express-Paket mit dem „Service Premium“: „Aber das kostet dann natürlich auch mehr.“

Am Dienstag, einen Tag nach der hoffentlich glücklichen Anlandung des Schiffs in Montreal, präsentierte sich der Zahlenstrahl zur Reise von Gabriele Walzers Paket unverändert. Gespannt wartet die Zweibrückerin jetzt auf die telefonische Empfangsbestätigung durch ihrem Sohn in Kanada. Aber noch ist es nicht soweit ...