Reifenberg bekommt ein Neubaugebiet. Besser gesagt: das bislang letzte Neubaugebiet, das vor 23 Jahren erschlossen wurde und heute die Straßen Zum Eichelchen und In den Hanfstücken umfasst, wird um eine Ringstraße erweitert.

Das Reifenberger Baugebiet soll 14 Baugrundstücke umfassen und wird in sogenannter Private-Public-Partnership erschlossen. Das funktioniert wie folg: Es wird von der Schmitshauser Baufirma A&B Staab erschlossen und vermarktet. Nach der Bebauung geht die Straße, die komplett mit Pflasterbelag als verkehrsberuhigte Straße ausgebaut wird, kostenlos an die Ortsgemeinde über.

„Wenn alle Formalitäten geklärt sind und die Witterung es erlaubt, fangen wir Ende März mit den ersten Arbeiten an“, erklärte Firmeninhaber Berthold Staab beim Spatenstich mit seiner Tochter Kristina Peifer-Staab und Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer. Bis Ende des Jahres könnten so bei guter Witterung 14 direkt bebaubare Grundstücke fertig erschlossen sein. Von drei Interessenten habe Staab bereits Anfragen vorliegen. „Als das Thema erstmals aufgekommen ist, hatte die Ortsgemeinde über 20 Bewerbungen. Im Zuge der Wirtschaftskrise ist diese Zahl aber geschrumpft. Wir konnten der Firma Staab eine Liste von sechs oder sieben Interessenten weitergeben“, beschreibt Pirmin Zimmer das sinkende Interesse. Von den verbleibenden Bewerbern habe es welche gegeben, die sich ganz bewusst nur für einen ganz bestimmten der 14 geplanten Bauplätze des Neubaugebietes Auf Busenäcker interessieren. Die sind in der Größe den derzeitigen Marktbedingungen angepasst, sagte Berthold Staab; sie sind zwischen 400 und 780 Quadratmeter groß.

Anfängliches Interesse hat nachgelassen

Die meisten Interessenten sind laut Zimmer Reifenberger. Laut Berthold Staab hat das Baugebiet eine tolle Lage, derzeit mache man mit einigen Interessenten bereits Vorverträge. „Die Preise bewegen sich noch im Möglichen, auch für junge Familien“, sagte er. Als Grund- und Bodenpreis rechnet er mit 20,80 Euro pro Quadratmeter bei 122 Euro Erschließungskosten pro Quadratmeter. Dabei zieht er zum Vergleich die Kosten der Neubaugebiete Großsteinhausen und Nünschweiler heran, die seine Firma ebenfalls erschlossen hat. Kostete in Großsteinhausen der Boden 19,50 Euro und 95 Euro Erschließung pro Quadratmeter, waren es in Nünschweiler ebenfalls 19,50 für den Bodenerwerb und 103 Euro für die Erschließung. Der höhere Preis in Reifenberg liege an den generell gestiegenen Preisen, bewege sich aber immer noch im vertretbaren Rahmen. Daher ist er zuversichtlich, alle Bauplätze loszuwerden. „Hauptargument für alle ist Lage, Lage, Lage. Alleine aus topographischen Gründen kommt nie wieder etwas daneben oder dahinter. Das bedeutet: Es gibt keinen Durchgangsverkehr“, sagt der Ortsbürgermeister voraus.

Sollte es mehrere Interessenten für das gleiche Grundstück geben, kommt der zum Zug, der zuerst einen Kauf- und Erschließungsvertrag mit der Firma Staab unterzeichnet. Vorteil bei der privaten Erschließung sei, dass es keine vorgeschriebene Bebauungspflicht innerhalb von fünf Jahren gebe. „Und billiger werden die Grundstücke nicht mehr“, mutmaßt Berthold Staab.

Reifenberger sollen zum Zug kommen

Für den Reifenberger Bürgermeister ist die Erschließung ein Gewinn für beide Seiten. Man wisse, dass man mit dem Unternehmen Staab eine zuverlässige Firma am Start habe. „Es geht nicht immer ums Geld. Es geht auch darum, wie man in der Planungsphase miteinander umgeht. Und es geht darum, dass die Interessenten aus Reifenberg einen gewissen Vorrang bekommen vor Interessenten von außerhalb“, betont Zimmer. Der Anspruch der Ortsgemeinde sei zuallererst, den eigenen bauwilligen Bürgern die Chance zu geben, auch wirklich zu bauen.