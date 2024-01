Betrugsopfer in Hauenstein und Zweibrücken haben Schäden in Höhe von Tausenden von Euros erlitten, nachdem sie von vermeintlichen Microsoft-Angestellten getäuscht wurden.

In Hauenstein ist am Samstag einer 65-jährigen Frau ein beträchtlicher finanzieller Schaden entstanden. Nach dem Einschalten ihres Computers erhielt sie eine Nachricht, die vorgab, von Microsoft zu sein. Sie wurde aufgefordert, wegen eines angeblichen Virus eine Service-Nummer anzurufen. In einem Telefonat, das aufgrund von Sprachbarrieren über Übersetzungssoftware geführt wurde, gab die Frau Zugriff auf ihren Computer. Der Betrüger hatte Zugang zu allen ihren Passwörtern und verursachte unbemerkt mehrere Kontobewegungen. Erst durch eine Überprüfung mittels ihres Handys bemerkte die Betroffene die unautorisierten Abbuchungen und reagierte schnell, indem sie alle Verbindungen trennte und ihr Konto sperren ließ. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein Schaden von über 1000 Euro entstanden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Freitag in Zweibrücken, wo eine 75-jährige Frau nach der Kontaktaufnahme mit der angeblichen Hotline ebenfalls Opfer der Betrugsmasche wurde. Sie gewährte den Betrügern Fernzugriff und erzeugte TAN-Nummern für das Online-Banking, die sofort für Abbuchungen missbraucht wurden. Trotz der Rückbuchung einiger Transaktionen durch die Bank gingen knapp 1000 Euro durch eine Sofort-Überweisung verloren.

Die Polizei mahnt dringend, niemals am Telefon sensible Daten preiszugeben oder auf derartige Anfragen zu reagieren, und unterstreicht, dass der Fernzugriff auf einen Computer grundsätzlich zu vermeiden ist. Sie appelliert an die Bürger, wachsam zu sein und solche betrügerischen Aktivitäten unverzüglich zu melden.