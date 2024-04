Tikam waren nur sechs Jahre vergönnt: Der Puma ist in seinem Zuhause – der Tierauffangstation bei Maßweiler – gestorben. Ein verschluckter Knochen wurde ihm zum Verhängnis: In der vergangenen Woche hatte sich sein Zustand verschlechtert. Eine Notoperation kam zu spät. Die Betroffenheit in der Tierauffangstation ist groß.

