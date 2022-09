Gut 4000 Zweibrücker haben ihre alten Führerschein bereits umgetauscht. Das sorgte für einen Ansturm auf die Führerscheinstelle.

Warum auf der Hochzeit von Kana die Weinschorle erfunden wurde und was es sonst so Neues in Zweibrücken gibt, analysiert Wolfgang Ohler in seiner Mundartkolumne „Do bische platt“.

Ungeplante Weltpremiere bei der Feier zum zehnten Geburtstag des Contwiger FCK-Fanclubs „Höllenfeuer“: Die Anonyme Giddarischde sangen eine vierte Strophe ihres Pfalzliedes. Besser gesagt: Der Verfasser der Strophe stand als Gastsänger auf der Bühne.

Erst kürzlich sind in Zweibrücken Omnibusse beschossen worden. Jetzt haben Unbekannte eine Stahlkugel auf einen Laster geschossen, vermutlich wieder mit einer Zwille oder einem Luftgewehr.

Die Zweibrücker Polizei sucht einen Mann, der versucht hat, ein zwölfjähriges Mädchen in sein Auto zu zerren. Doch das Mädchen hat sich gewehrt.

Die Sterne stehen günstig bei der Pirmasenser City Star-Jugendherberge, denn es werden wohl 29.000 Übernachtungen am Jahresende in den Büchern stehen. Damit wird die Prognose von rund 25.000 Nächtigungen locker übertroffen.

Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP erhalten in diesen Tagen Post aus ihren Heimatkommunen. Die Absender erinnern sie daran, dass den finanzschwachen Kommunen Hilfe versprochen worden war und bisher nichts geschehen ist.

Als Gemeindereferentin verstärkt Amanda Baiersdörfer das Pastoralteam der Rodalber Pfarrei Maria Königin.

Das marode Vinninger Schulschwimmbad schien schon abgehakt – jetzt bekommt es doch noch eine Chance. Ein neues Bundesprogramm könnte die Sanierung oder einen Neubau ermöglichen, sagt Landrätin Susanne Ganster.