Ein Schuss mit einer Stahlkugel hat am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Zweibrücken die Windschutzscheibe eines Lastwagens durchschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte der weiße Laster mit Kranaufbau am 16. September wegen Bauarbeiten auf dem Schlossplatz gestanden. Der Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Wagen saß, habe den Knall gehört. Als er Anzeige erstattete, habe er aber keine Angaben zum Täter machen können. Im Lastwagen-Innern sei die Stahlkugel mit einem halben Zentimeter Durchmesser gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass sie mit einer Luftdruckwaffe oder einer Zwille (Steinschleuder) verschossen wurde. Der Sachschaden soll etwa 1000 Euro betragen. Bereits am Donnerstag, 8. September, wurden ebenfalls vermutlich mit einer Zwille zwei Linienbusse beschossen. Damals wurden Glasscheiben auf der linken Seite der Busse, etwa in der Fahrzeugmitte, beschädigt. Die Busse waren in der Landstuhler Straße unterwegs.