Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ausverkauft“ konnten die Helfer des FCK-Fanclubs Höllenfeuer Contwig am Samstagabend schon recht früh verkünden. 500 Karten verkauften sie im Vorfeld und an der Abendkasse für die Feier ihres zehnjährigen Bestehens in der Contwiger Turn- und Festhalle. Dabei haben sie sich hochkarätige musikalische Zugpferde ins Programm geholt.

Auf der Bühne sorgten die Anonyme Giddarischde bis in die Nacht für ausgelassene Stimmung im Publikum. Die Anonyme Giddarischde sind eine 1995 in Frankenthal gegründete