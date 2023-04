Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut 4000 Zweibrücker haben es schon getan: Ihre grauen oder rosa Führerscheine in das neue Plastik, die EU-Fahrerlaubnis in Bankkarten-Format, umgetauscht. Die meisten mussten, andere wollten schon. Am 19. Juli war die erste Frist abgelaufen.

Es habe einen Ansturm auf die Führerscheinstelle gegeben, erklärt die Stadt, er sei aber bewältig worden. Wegen der Corona-Pandemie mit eingeschränktem Zugang zu den Verwaltungen war die