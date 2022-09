Eine Zwölfjährige hat im Beisein ihres Vaters bei der Zweibrücker Polizei ausgesagt, dass ein Unbekannter am Freitagmorgen versucht habe, sie in sein Auto zu zerren. Wie die Ordnungshüter berichten, habe das Mädchen am 16. September um 7.15 Uhr in der Landauer Straße gestanden und geweint, weil es Angst hatte, zu spät zur Schule zu kommen. Da habe ein schwarzer Wagen angehalten. Der Fahrer habe das Kind gefragt, ob alles in Ordnung sei und ob er es in die Stadt fahren solle. Als das Mädchen verneinte, sei der Mann ausgestiegen, habe die Zwölfjährige am Arm gepackt und zur offenen hinteren Tür auf der Beifahrerseite gezogen. Als das Kind sich wehrte und um Hilfe rief, sei ein Mädchen auf der anderen Straßenseite aufmerksam geworden und zu Hilfe geeilt. Die Zwölfjährige habe sich losgerissen und beide Mädchen seien weggerannt. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Er trug eine Baseball-Kappe und eine schwarze Corona-Gesichtsmaske. Unter Telefon 06332 9760 sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Vor allem das Mädchen, das zu Hilfe geeilt ist, werde gebeten, sich zu melden.