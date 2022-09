Die Sterne stehen günstig bei der City Star-Jugendherberge. Denn es werden wohl 29.000 Übernachtungen am Jahresende in den Büchern stehen. Damit ist die Prognose von rund 25.000 Nächtigungen, die Betriebsleiter Günter Eichmann am Jahresanfang 2022 gestellt hatte, locker übertroffen worden.

„Es hängt natürlich auch immer noch ein bisschen davon ab, wie wir über den Herbst/Winter kommen, was Corona betrifft“, sagte Eichmann. Gerade wegen der Pandemie gab es im Jahr 2021 weitaus weniger Übernachtungen: 13.800 vermeldet der Herbergsvater. Diese Zahl ist mit 18.500 Ende August schon bei weitem überschritten.

Im Rückblick stellt Eichmann fest, dass 2021 hauptsächlich Schulklassen und Gruppen gefehlt haben. Schulklassen seien im späten Frühjahr dieses Jahres schon wieder zurückgekehrt. Insbesondere die Monate Mai, Juni und Juli waren sehr stark. „Wir hatten eine gute Ausbuchung durch die Schulklassen. Auch der Herbst ist wieder gut mit Schulklassen gefüllt. Aktuell zählen wir ungefähr 5500 Übernachtungen von Schülergruppen.“ Familien kämen hauptsächlich am Wochenende, wenn nicht gerade Ferien seien. Unter der Woche seien die Klassen stärker vertreten. „Im August waren keine Schulklassen bei uns zu Besuch, sondern nur Familien: 8500 von Januar bis Ende August. Daran sieht man, dass die Familien für uns einen ganz großen Stellenwert haben.“

Vermietung der Tagungsräume läuft gut

Mit den Gruppen hapert es noch ein bisschen. Dafür laufe es mit der Vermietung der zehn Tagungsräume sehr gut. Eichmann berichtet, dass es Wochenende oder Tage gebe, an denen die Räume total ausgebucht seien. Und weil dieses Geschäftsfeld so gut laufe, sollen noch weitere Seminartische angeschafft werden.

Die besten Monate der Jugendherberge seien Juni und Juli gewesen mit rund 3400 Übernachtungen pro Monat. Das bedeutete eine Zimmerauslastung von 80 Prozent. „Damit können wir uns auch mit vielen Hotels messen.“ Hauptsächlich kommen die Gäste aus deutschen Landen – ob das Rheinland-Pfalz ist, Nordrhein-Westfalen oder Baden Württemberg, das Saarland oder Hessen. Aber auch Mecklenburg-Vorpommern konnte Eichmann schon eine Familie begrüßen. Das ist immerhin rund 1000 Kilometer von Pirmasens entfernt. Die weiteste Anreise hatte zweifellos ein Gast aus Südafrika. Ein gebürtiger Pirmasens, der in Südafrika arbeitet, hatte sich vier Wochen in der Jugendherberge einquartiert „Von den ausländischen Besuchern ist Frankreich als Herkunftsland der stärkste Vertreter. Aber bei 18.500 Übernachtungen waren es gerade mal 330 Übernachtungen von Franzosen. Die nächsten Gruppen waren die Österreicher und Niederländer, aber auch hier nur ein Hauch von Nichts.“

Jugendherbergen liegen im Trend

Die Motivation der Gäste, nach Pirmasens zu kommen, ist zunächst nicht die Stadt, sondern die Jugendherberge. Momentan lägen Jugendherbergen im Trend und die Angebote der Pirmasenser City Star bezeichnet der Betriebsleiter als ideal: Preis-Leistung passe zusammen, man könne die Kinder spielen lassen und man könne zuhause berichten, dass man wie in einem Hotel gewohnt habe.

„Unsere Jugendherberge ist in Rheinland-Pfalz mit vorne dabei. Wenn man überall von der Jugendherberge in einem ehemaligen imposanten Postgebäude liest, hört oder im Fernsehen sieht, dann ist das schon ein Anziehungspunkt für viele Gäste.“ Wer hier war, das Dynamikum besucht hat und zudem noch im Strecktal-Park die Seele baumeln ließ, der ist begeistert, hat Eichmann festgestellt. „Diese drei Gründe, zusammen mit dem Pfälzer Wald, das sind unsere starken Seiten.“

Weitere Investitionen in die Kinderwelt

Interessant sei für die Gäste auch die Pfalz Card. Gerade beim Besuch des Dynamikums sparen Familien mit Kindern ziemlich Geld. „Da würden wir uns natürlich wünschen, dass es mehr Geschäfte in der Innenstadt gibt, die bei der Pfalz Card mitmachen. Denn immerhin bringe diese für Gäste kostenlose Karte den Besuchern von auswärts auch einen Mehrwert, wenn sie nach Pirmasens kommen“, sagt Herbergsvater Eichmann.

Neben der schon erwähnten Investition in Seminartische, soll im nächsten Jahr auch die Kinderwelt im Untergeschoss aufgepeppt werden. Laut Eichmann würden mehr Sitzgelegenheiten in den Raum gestellt, zudem noch die ein oder andere Attraktion. „Da haben wir noch ein paar Ideen.“ So wurde das Air-Hockey gegen ein neues mit Turnier-Maßen ausgetauscht. Ansonsten sollen an der ein oder anderen Stelle noch ein paar Optimierungen erfolgen.

Die Zahl der Mitarbeiter betrage aktuell 28; darunter Teilzeit- und 450-Euro-Kräfte, aber überwiegend Vollzeitkräfte. Seit September gibt es auch Auszubildende in der Jugendherberge. Eichmanns Wunschziel wären 30 Mitarbeiter, um ordentlich arbeiten zu können.

Die Pirmasenser Jugendherberge hat 44 Zimmer mit insgesamt 220 Betten.