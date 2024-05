Die neuapostolische Kirche Zweibrücken befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Polizeiinspektion. Mit 350 Mitgliedern, gut besuchten Gottesdiensten und Angeboten für alle Altersgruppen sieht sich die Kirchengemeinde gewappnet für die Zukunft.

Immo Cronauer leitet die neuapostolische Kirchengemeinde. Unterstützt wird er von drei weiteren Priestern und zwei Diakonen. Alle arbeiten ehrenamtlich. Cronauer: „Neben der Gemeindeleitung mache ich auch die Jugendarbeit. Beruflich bin ich sehr viel unterwegs, doch mit Übung bekommt man das alles unter einen Hut.“ Die Kirchengemeinde, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, finanziere sich „ausschließlich durch Spenden“, ergänzt der 57-Jährige.

Rund 350 Mitglieder hat die Gemeinde laut Cronauer derzeit, davon würden rund 90 Gläubige aller Altersgruppen regelmäßig die Gottesdienste besuchen, die sonntags um 10 Uhr und mittwochs um 19.30 Uhr stattfinden. Hinzu kommen 25 weitere Mitglieder, vorwiegend Kranke, die zuhause oder in Heimen leben und nicht mehr in den Gottesdienst kommen können. „Sie können sich über den eigenen Fernsehkanal zuschalten. Alle Gottesdienste werden aus der Gemeinde live übertragen“, sagt Cronauer.

Demographischer Wandel auch bei den Neuapostolen

In den vergangenen Jahren habe man einige Investitionen getätigt, „um für die Zukunft ein ansprechendes und gut ausgestattetes Kirchengebäude zu haben“, sagt Cronauer. Dazu gehörten eine neue Heizungsanlage, der kircheneigene Parkplatz und die Übertragungs- und Lautsprecheranlage. Man fühle sich „für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Cronauer. Grundlage der christlichen Glaubensgemeinschaft – die drittgrößte weltweit – ist Cronauer zufolge „die Lehre Jesu und die Bibel und die darin enthaltene Zusage, dass er wiederkommen wird, um die Seinen zu sich zu holen“. Auf dieses Ereignis bereiteten sich die Gläubigen vor.

Das Kirchengebäude in seiner jetzigen Form stammt aus dem Jahr 1981. 1937 kaufte die Gemeinde das Gelände in der Landauerstraße, auf dem die Kirche heute steht: „Damals war dort ein Wohnhaus mit einer langgestreckten Werkstatt. Das wurde umgebaut zu einem Versammlungssaal, später abgerissen und neu gebaut.“ Die Kirchengemeinden Contwig, Oberauerbach und Kirkel, die ihre eigenen Versammlungsräume hatten, habe man in die Kirchengemeinde Zweibrücken integriert. Der demographische Wandel mache auch vor seiner Gemeinde nicht Halt. Die Kirchengemeinde Zweibrücken gehört zum Kirchenbezirk Saar-Pfalz.

Eigener Religionsunterricht

Gemischter Chor, Orchester, Männerchor, Frauenchor, Jugendchor, Flötengruppe und Solisten sorgten „für eine abwechslungsreiche Gestaltung des Gottesdienstes“, zählt Cronauer auf. An jedem ersten Sonntag im Monat werde nach dem Gottesdienst zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Angeboten werden des Weiteren Chorproben, Orchesterproben, Zusammenkünfte von Senioren, Jugendstunden und eine Traueroase.

Kinder im Alter von drei bis zehn Jahres sowie von zehn bis 14 Jahren (bis zur Konfirmation) würden während der Sonntagsgottesdienste „durch Lehrkräfte altersgerecht unterrichtet“, erklärt Cronauer. „Wenn Kinder den Religionsunterricht bei uns besuchen, können sie vom Religionsunterricht in der Schule befreit werden. Unser Lehrmaterial ist vom Kultusministerium anerkannt“, erklärt der Vorsteher.

Eigentlich hatte die neuapostolische Kirche schon vergangenes Jahr 100. Geburtstag, denn gegründet wurde sie am 3. Juni 1923. Das Jubiläum sei über das Jahr hinweg mit verschiedenen Events gefeiert worden.

Info

Sonntag, 26. Mai, 10 Uhr, Festgottesdienst zur 100-Jahr-Feier der neuapostolischen Kirche Zweibrücken mit anschließendem Umtrunk und Essen. Um 14 Uhr Konzert der Chöre der Kirchengemeinde und Kaffeetrinken zum Ausklang.