Eskaliert ist am Wochenende ein Nachbarschaftsstreit in der Pastor-Kollmann-Straße im saarländischen Spiesen-Elversberg (Landkreis Neunkirchen). Wie die Polizei berichtet, hat eine 39-jährige Frau am Freitagnachmittag ihre 20 Jahre ältere Nachbarin mit einer Schneeschaufel Schnitt- und Platzwunden am Kopf zugefügt. Der Ehemann der Verletzten erlitt im Gerangel eine Schnittwunde am Arm. Auslöser soll ein Disput ums Schneeräumen gewesen sein. Bei der Auseinandersetzung sei auch die Angreiferin beleidigt und leicht verletzt worden.