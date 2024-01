Die beiden Fußgängerunterführungen bei der Zweibrücker Festhalle sind seit zwei Wochen gesperrt. Als der Schwarzbach wegen des starken Regens Anfang Januar anstieg, überschwemmte er die Verbindungen in der Allee, die viele Fußgänger und Radfahrer nutzen, um nicht die viel befahrene Saarlandstraße überqueren zu müssen. Weil mit dem Wasser auch viel Schlamm angeschwemmt wurde, blieben die Unterführungen gesperrt. Laut Stadtsprecher Jens John will der Zweibücker Umwelt- und Servicebetrieb UBZ die Unterführungen am Mittwoch reinigen und wieder freigeben. Das sei in den vergangenen Tagen nicht möglich gewesen, weil der Schlamm zwischendurch wegen der Minustemperaturen festgefroren war.