Die Zweibrücker Stadtverwaltung stimmt sich mit dem Land Rheinland-Pfalz über Hilfen für hochwassergeschädigte Personen und Unternehmen in Zweibrücken ab. Diese sind aufgefordert, sich per E-Mail hochwasser@zweibruecken.de zu melden, „um den Prozess und den Informationsfluss besser koordinieren zu können“, so Rathaussprecher Jens John. Die Betroffenen sollen in der E-Mail ihren Namen und ihre Adresse angeben, am besten schon mit einer groben Größenordnung des entstandenen Schadens. Die Stadt: „Sobald wir wissen, welche Anforderungen das Land für die Beantragung von Hilfen an die Betroffenen stellt und ab wann diese Hilfen beantragt werden können, melden wir uns aktiv wieder bei allen, die sich über die E-Mail-Adresse bei uns gemeldet haben.“