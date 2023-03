Noch ist unklar, warum am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Winterbach (Kreis Südwestpfalz) ein Brand in der Küche eines Wohnhauses ausgebrochen ist. Laut Polizeiangaben war der Bewohner um diese Zeit kurz abwesend. Als er zurückkehrte, konnte er noch seinen Hund aus der Wohnung holen. Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort. Die Küche im Erdgeschoss wurde durch den Brand völlig zerstört. Das stark verqualmte Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Das Technische Hilfswerk (THW) sicherte das Gebäude. Verletzt worden sei niemand. Der Schaden wird vorläufig auf 60.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird von der Polizeiinspektion Pirmasens gebeten, sich unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.