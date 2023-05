Seit 2007 treffen sich Motorradfahrer aus der Region als Saar-Pfalz Stromer; nicht nur um den Traum von der großen Freiheit zu leben. Sie tun seit 2015 auch Gutes.

Jedes Jahr laden die Biker zum Bikersday am Zweirad Center Rauch in Niederauerbach ein. Dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, treten hier sechs Musikgruppen auf. Für die Kinderhilfe Zweibrücken. 2022 gelang es den Saar-Pfalz Stromern mit ihrem Bikersday, 5000 Euro für das Deutsche Rote Kreuz in Zweibrücken zu sammeln. Geld, das für Kriegskinder aus der Ukraine verwendet wurde. Zu diesem Bikersday treten Musiker, Duos und Bands kostenlos auf, um die Spendenkasse der Stromer zu füllen.

Jährlich wird eine andere Einrichtung oder Organisation mit Spenden bedacht, die Menschen oder Tieren in Not hilft. Diesmal darf sich die Kinderhilfe Zweibrücken auf den Bikersday freuen. Dieser 2018 gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, bedürftige und sozial benachteiligte Personen mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Gegenständen des täglichen Gebrauchs zu unterstützen. Die Kinderhilfe haben Leute gegründet, die man aus der Zweibrücker Kleiderkammer, dem Kinderschutzbund und von der wöchentlichen Lebensmittelausgabe am Montag, Mittwoch und Samstag in der Maxstraße kennt.

Was wird beim Bikersday geboten? Neben der Musik – es treten 2-4 the Show, Five Roxx, Lucky Random, Lotti & Jake, Double Shot, sowie Sabine & Markus auf – können Kinder Steine bemalen. Außerdem steht eine Rikscha für Rundfahrten bereit. Beide Bikersdays beginnen um 10 Uhr und enden gegen 17.30 Uhr. Am Sonntag, 11.30 Uhr, findet ein Motorradgottesdienst statt.

Was tun die Saar-Pfalz Stromer noch, wenn sie nicht gerade ihre Veranstaltung stemmen, die übrigens immer mehr Besucher anzieht? Natürlich sind die Mitfahrer der Motorradgemeinschaft an allem rund um das motorisierte Zweirad interessiert. Das gilt für Straßenkreuzer und Crossmaschinen. Was sie monatlich genau tun, kann man ihrem ausführlichen Blog auf der Internetseite saarpfalzstromer.de entnehmen. Hier wird nicht nur auf Ausfahrten zurückgeblickt, sondern auch auf Treffen zum Stammtisch – an jedem dritten Donnerstag in der Zweibrücker Route 66 – und auf andere Unternehmungen.

Wer sich den Stromern, die kein Club und kein Verein sind, anschließen möchte, kann sich im Internet einen Ausblick über die Termine des Jahres 2023 verschaffen. Darin stehen Feste, Jubiläen, Begegnungen mit anderen Clubs und nicht zuletzt das Harley- und Choppertreffen an der Route 66 am ersten Augustwochenende. Man kann die Stromer, die im Alter von 20 bis 70 Jahren sind, auch während des zweitägigen Bikersday am Zweirad Center Rauch kennenlernen.