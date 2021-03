Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 28. Februar, und Dienstagnachmittag, 2. März, hat jemand ein schwarzes Suzuki-Motorrad gestohlen, das in der Mühlgasse im Blieskasteler Ortsteil Mimbach abgestellt war. Laut Polizei hatte das Motorrad in der Einfahrt eines Wohnhauses gestanden und war mit dem Lenkerschloss gesichert. An der Suzuki war ein entstempeltes Homburger HOM-Nummernschild angebracht. Da das Motorrad nicht fahrbereit war, wird angenommen, dass es mit einem Anhänger abtransportiert wurde. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.